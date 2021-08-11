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Винер-Усманова: мечтаю, чтобы Кабаева вернулась. Хочется видеть её голливудскую улыбку

Винер-Усманова: мечтаю, чтобы Кабаева вернулась. Хочется видеть её голливудскую улыбку
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, какие чувства испытывает от ухода из спорта её воспитанниц.

«Да и вообще я всех своих детей люблю и буду любить. У меня такая судьба. Знаете, я плакала, когда после Сиднея Юлия Барсукова сообщила, что будет заканчивать, я просто плакала. Хотя слёзы для меня — это редкость, что мне порой даже удивительно. Я сильно переживала, что она ушла.

Вот Алина Кабаева у меня тогда не ушла, а продолжила работать, став олимпийской чемпионкой. Хотела бы, чтобы она дальше продолжала выступать, но вот так сложилось. Мечтаю, чтобы она вернулась – как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть её ангельскую голливудскую улыбку. Я была бы счастлива, если бы Арина и Дина остались. Это однозначно», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».

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