Винер-Усманова: мечтаю, чтобы Кабаева вернулась. Хочется видеть её голливудскую улыбку

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, какие чувства испытывает от ухода из спорта её воспитанниц.
«Да и вообще я всех своих детей люблю и буду любить. У меня такая судьба. Знаете, я плакала, когда после Сиднея Юлия Барсукова сообщила, что будет заканчивать, я просто плакала. Хотя слёзы для меня — это редкость, что мне порой даже удивительно. Я сильно переживала, что она ушла.
Вот Алина Кабаева у меня тогда не ушла, а продолжила работать, став олимпийской чемпионкой. Хотела бы, чтобы она дальше продолжала выступать, но вот так сложилось. Мечтаю, чтобы она вернулась – как консультант, как тренер, как кто-нибудь. Хочется видеть её ангельскую голливудскую улыбку. Я была бы счастлива, если бы Арина и Дина остались. Это однозначно», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».
- 11 августа 2021
-
13:32
-
13:05
-
12:26
-
11:53
-
10:14
-
09:41
-
08:37
- 10 августа 2021
-
22:18
-
21:12
-
19:12
-
18:55
-
18:18
-
17:27
-
16:43
-
16:30
-
16:19
-
15:50
-
15:13
-
13:43
-
12:32
-
11:20
-
11:15
-
10:56
- 9 августа 2021
-
11:59
-
10:01
- 8 августа 2021
-
22:14
-
21:47
-
21:22
-
19:38
-
19:00
-
18:56
-
17:50
-
16:18
-
15:24
-
14:52