Словацкий тренер гандболисток: обойтись без водки в России невозможно

Томаш Главаты, словацкий специалист, работающей в стане женской сборной России по гандболу и клуба «Ростов-Дон», поделился впечатлениями от работы в России.

«Я уже немного поездил по России, поэтому знаю, как всё устроено. Москва — это государство в государстве. Любой, кто приедет в Москву, скажет, что это красивый город, можно сказать, проевропейский. Что я бы сказал о России, так это то, что там всё огромное. Русские стараются делать всё с размахом, я вижу это и в Ростове. Когда русским что-то не нравится, они это не исправляют, а предпочитают строить рядом что-то новое. Это отражает их менталитет.

Одна из основных особенностей россиян — они замкнуты. Когда они слышат, что кто-то говорит по-английски, они как будто начинают вести себя осторожнее. Поэтому я выучил русский. Русские иногда безответственны. Однажды на объездной прямо передо мной встала машина, водитель посигналил и просто ушёл. Когда русские говорят о мотивационных вещах, они часто прибегают к теме войны. Для них очень важна победа во Второй мировой. Есть много праздников, когда чествуют военных», — приводит слова Главаты Sport24.pluska.sk.

«Я не злоупотребляю крепкими напитками, но, конечно, обойтись без водки в России невозможно. Я встретил человека, который спросил, не хочу ли я с ним выпить. Когда я согласился, он принёс мне водку в стограммовом стакане. Я сказал ему, что он, должно быть, сумасшедший, потому что, если я выпью это, домой меня придётся тащить за ноги», — добавил Главаты.