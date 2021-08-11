Дело экс-замминистра спорта Шелпакова о растрате более 300 тыс. рублей направлено в суд

Бывшему замминистру спорта России и экс-гендиректору волейбольного клуба «Омичка» Сергею Шелпакову предъявлено обвинение в растрате.

«В январе 2021 года граждане из Омской области обратились на личный приём к председателю СК России Александру Бастрыкину в связи с ситуацией в некоммерческом партнёрстве «Волейбольный клуб «Омичка». Бывшие работники клуба пожаловались в том числе на невыплату заработной платы и ряд других неправомерных действий со стороны руководства клуба. Тогда глава СК России потребовал передать материалы в центральный аппарат ведомства и изучить их на предмет хищения и мошенничества во время существования волейбольного клуба.



Следователи установили, что Шелпаков 25 сентября 2015 года предоставил бухгалтеру волейбольного клуба счёт, содержащий ложные сведения о том, что ООО «РСС Менеджмент» якобы оказало НП «Волейбольный клуб «Омичка» услуги по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора волейбольной команды в Словакии, и дал ей указание об оплате данного счёта. После этого бухгалтер перечислила денежные средства на расчётный счет компании, указанной в счёте. Вместе с тем данные работы были произведены работником волейбольного клуба в рамках выполнения им своих должностных обязанностей.



В результате действий обвиняемого бюджету Омской области причинён ущерб на сумму более 300 тыс. рублей. В целях возмещения причиненного действиями обвиняемого вреда по ходатайству следствия судом на его имущество в сумме 385 тыс. рублей наложен арест.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации.