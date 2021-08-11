Ольга Гиря и ещё три россиянки на пол-очка отстают от лидера на ЧЕ по шахматам

На женском чемпионате Европы по шахматам в Яссы (Румыния) сыграны партии третьего раунда.

С трёх побед стартовали пять участниц: Нино Бациашвили (Грузия), Гунай Маммадзада (Азербайджан), Элина Даниелян (Армения), Иоланта Завадска (Польша) и Ирина Булмага (Румыния). На пол-очка отстают 20 спортсменок, в том числе россиянки Ольга Гиря, Анастасия Боднарук, Александра Мальцевская и Лея Гарифуллина.

В третьем раунде Гиря сыграла вничью с представительницей Армении Анной Саргсян. Гарифуллина, Мальцевская и Боднарук выиграли свои партии. Всего в турнире принимают участие 117 шахматисток, 12 из них — россиянки.

Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Минимум 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира 2022 или 2023 года. На предыдущем чемпионате Европы победу одержала россиянка Алина Кашлинская.