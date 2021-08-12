Шахматисты Фабиано Каруана и Леньер Домингес лидируют в рапиде на этапе Grand Chess Tour

Американские шахматисты Фабиано Каруана и Леньер Домингес лидируют в рапиде на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе после первого игрового дня. Они набрали по 2,5 очка.

Россиянин Пётр Свидлер, сыгравший вничью с Каруаной, а также уступивший представителю Азербайджана Шахрияру Мамедьярову и американскому шахматисту Хикару Накамуре, с 0,5 очка идёт восьмым.

Положение после трех туров: Домингес и Каруана имеют в своём активе по 2,5 очка, американцы Хикару Накамура и Уэсли Со – по 2. Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, представитель Вьетнама Ле Куанг Льем и венгр Рихард Раппорт за первый игровой день сумели набрать по 1,5 очка, а россиянин Пётр Свидлер, американцы Джеффри Сюн и Сэм Шенкленд – по 0,5 очка.

Напомним, турнир проходит в Сент-Луисе. В нём принимают участие 10 шахматистов. Призовой фонд составляет $ 150 тыс.

Следующий раунд соревнований стартует сегодня, 12 августа, в 15:00.