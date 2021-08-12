Американский специалист признался в схеме допинга для лошадей, принёсшей ему $ 34,9 млн

Американскому специалисту по верховой езде Хорхе Наварро грозит до пяти лет тюрьмы после признания вины в координировании незаконной схемы накачивания лошадей допингом, принесшей ему миллионы долларов, сообщает The Guardian.

Известный тренер по скачкам Хорхе Наварро в федеральном суде Манхэттена признал себя виновным в участии в глобальной схеме систематического употребления наркотиков лошадьми и обмана букмекеров. Лошадям вводились препараты, повышающие их производительность.



«Я был организатором преступной деятельности, в которой было пять или более участников. Я координировал применение препаратов, не одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), которые были неправильно маркированы или фальсифицированы, лошадям, находящимся под моим присмотром. Я злоупотребил доверием, поскольку был лицензированным тренером лошадей, а лошади в то время находились под моей опекой», — говорится в заявлении Наварро, направленном в суд.

Специалист может быть заключён в тюрьму на пять лет после вынесения приговора, который запланирован на декабрь. Он согласился выплатить 25,9 миллиона долларов в качестве компенсации, отражающей выигрыши, связанные с допингом. Карьерный выигрыш Наварро составил 34,9 миллиона долларов.