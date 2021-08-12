Ещё четыре российских легкоатлета получили нейтральный статус

Международная ассоциация легкоатлетических федераций предоставила нейтральные статусы ещё четверым российским спортсменам.

Нейтральный статус получили действующий победитель Московского и Казанского марафонов, чемпион России Юрий Чечун, победительница юношеского чемпионата мира 2009 года, призёр чемпионатов России Вера Чалая, специализирующаяся в беге на 400 м и 400 м с барьерами, а также победительница первенства России до 20 лет, метательница Валерия Путилина и бегун Никита Павлов.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях, но для этого им необходимо получить нейтральный статус. При этом на крупных международных турнирах могут выступить не более 10 легкоатлетов из России.