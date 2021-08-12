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В расписание Московского полумарафона и ещё двух забегов внесены изменения

В расписание Московского полумарафона и ещё двух забегов внесены изменения
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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и рекомендациями властей Москвы в график ближайших забегов внесены изменения, сообщил основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

«Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на нашу жизнь и, к сожалению, последние два года мы находимся в состоянии турбулентности. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но остаётся по-прежнему сложной. При планировании забегов мы исходим из наилучших прогнозов, но в этом году смогли провести только четыре старта. Мы вынуждены принять непростое решение и сегодня внести изменения в график мероприятий. Мы разделяем чувства тех, кто готовился и хотел выйти на старт. Надеемся на ваше понимание и ждём вас на наших спортивных событиях», — сказал Тарасов.

Изменения коснулись трёх забегов:

Красочный забег (15 августа) — отменяется.
Ночной забег (10 сентября) — переносится на 9 октября.
Московский полумарафон (22 августа) — переносится на 24 октября.

Все бегуны смогут вернуть стартовый взнос в полном объёме. Подробная инструкция о том, как это сделать, будет направлена по почте всем зарегистрированным участникам Московского полумарафона, Красочного и Ночного забегов.

Более подробная информация на сайте Бегового сообщества https://runc.run

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