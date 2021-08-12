Все турниры серии Гран-при ФИДЕ 2022 года пройдут в Берлине

Серия Гран-при ФИДЕ 2022 года будет полностью проведена в Берлине (Германия). Соревнования пройдут с февраля по апрель на специально спроектированной шахматной арене.

Место проведения было выбрано игровой компанией World Chess совместно с любителями шахмат со всего мира. В результате опроса, который проходил в течение двух недель, Берлин оказался явным фаворитом, набрав 16 процентов голосов. Второе место поделили Сан-Паулу и Лондон. Всего в опросе приняли участие более 4000 человек.

«Шахматы в Берлине — это часть культуры, и мы очень рады, что город и вся Европа будут иметь возможность не только следить за играми онлайн, но и видеть их вживую даже в эти трудные времена», — приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича пресс-служба организации.

В серии Гран-при примут участие 24 игрока, каждый из которых будет участвовать в двух из трёх турниров. Каждое мероприятие будет состоять из группового этапа и нокаут-раунда. Групповой этап будет состоять из кругового турнира из шести раундов.

Призовой фонд каждого из трёх турниров составит € 150 тыс., что на 20 тыс. больше, чем в 2019 году.