Все турниры серии Гран-при ФИДЕ 2022 года пройдут в Берлине

Серия Гран-при ФИДЕ 2022 года будет полностью проведена в Берлине (Германия). Соревнования пройдут с февраля по апрель на специально спроектированной шахматной арене.
Место проведения было выбрано игровой компанией World Chess совместно с любителями шахмат со всего мира. В результате опроса, который проходил в течение двух недель, Берлин оказался явным фаворитом, набрав 16 процентов голосов. Второе место поделили Сан-Паулу и Лондон. Всего в опросе приняли участие более 4000 человек.
«Шахматы в Берлине — это часть культуры, и мы очень рады, что город и вся Европа будут иметь возможность не только следить за играми онлайн, но и видеть их вживую даже в эти трудные времена», — приводит слова президента ФИДЕ Аркадия Дворковича пресс-служба организации.
В серии Гран-при примут участие 24 игрока, каждый из которых будет участвовать в двух из трёх турниров. Каждое мероприятие будет состоять из группового этапа и нокаут-раунда. Групповой этап будет состоять из кругового турнира из шести раундов.
Призовой фонд каждого из трёх турниров составит € 150 тыс., что на 20 тыс. больше, чем в 2019 году.
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