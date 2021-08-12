Орлов: чему Винер-Усманова воспитывает детей? Не отдал бы свою дочку в руки таких тренеров

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о методах работы президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.
«Сейчас часто показывают Ирину Винер-Усманову — прекрасно одевается, вся такая модная. Но только она не знает одно замечательное изречение Чехова: в человеке всё должно быть прекрасно, и душа в том числе. Если ты на таком лагерном сленге разговариваешь при детях и с детьми… Прежде всего надо уважать своего ученика. Ну как так? Я бы свою дочку никогда не отдал в руки этих тренеров. Со мной тренеры разговаривали на Вы. Как может тренер позволить себе материться?
Человек должен стремиться становиться эрудированнее, цивилизованнее, и тогда больше уважения. Тренер — это всегда два таланта, и первый — педагог. Он же воспитывает детей. Чему он их воспитывает, если так себя ведёт? Я смотрел отрывок из фильма. Что мы пропагандируем? XXI век. Что за лагерный сленг у нас? Мы что, все в лагере сидим, на зоне? Что за сленг? Наоборот, надо стремиться к литературной речи», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».
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