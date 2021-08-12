Минспорт и МИД России заявили, что работают над визой в США для Ласицкене и Сидоровой

Министерство спорта Российской Федерации выступило с заявлением относительно предоставления визы США олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене. Спортсменка выразила желание выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине, который пройдёт 21 августа.

«К сожалению, ни Всероссийская федерация лёгкой атлетики, ни сама Мария Ласицкене ранее не информировали Министерство спорта Российской Федерации о планах участия спортсменки в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Как только стало об этом известно, Министерство спорта оперативно подключилось к решению вопроса получения визы для въезда на территорию США. В настоящее время Минспорт России совместно с МИД России прорабатывают варианты получения визы для спортсменки. Аналогичную поддержку мы оказываем Анжелике Сидоровой. С учётом ограниченного срока, оставшегося до этапа Бриллиантовой лиги в Юджине, Министерство спорта приложит все усилия для того, чтобы спортсменки выступили на последующих стартах в США», — говорится в заявлении Минспорта.

О желании участвовать в турнире в США Ласицкене сообщила в интервью СМИ ещё 7 августа, сразу после победы в Токио. Сидорова сказала о том же ещё раньше, сразу после завоевания серебра Игр-2020.