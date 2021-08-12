Минспорт и МИД России заявили, что работают над визой в США для Ласицкене и Сидоровой

Министерство спорта Российской Федерации выступило с заявлением относительно предоставления визы США олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене. Спортсменка выразила желание выступить на этапе Бриллиантовой лиги в Юджине, который пройдёт 21 августа.
«К сожалению, ни Всероссийская федерация лёгкой атлетики, ни сама Мария Ласицкене ранее не информировали Министерство спорта Российской Федерации о планах участия спортсменки в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине (США). Как только стало об этом известно, Министерство спорта оперативно подключилось к решению вопроса получения визы для въезда на территорию США. В настоящее время Минспорт России совместно с МИД России прорабатывают варианты получения визы для спортсменки. Аналогичную поддержку мы оказываем Анжелике Сидоровой. С учётом ограниченного срока, оставшегося до этапа Бриллиантовой лиги в Юджине, Министерство спорта приложит все усилия для того, чтобы спортсменки выступили на последующих стартах в США», — говорится в заявлении Минспорта.
О желании участвовать в турнире в США Ласицкене сообщила в интервью СМИ ещё 7 августа, сразу после победы в Токио. Сидорова сказала о том же ещё раньше, сразу после завоевания серебра Игр-2020.
- 12 августа 2021
-
21:11
-
20:51
-
20:17
-
19:58
-
19:30
-
19:03
-
18:44
-
18:06
-
17:58
-
17:49
-
17:38
-
16:46
-
16:33
-
15:40
-
13:57
-
11:33
-
09:19
- 11 августа 2021
-
22:05
-
18:28
-
17:32
-
16:45
-
16:37
-
15:42
-
14:44
-
13:32
-
13:05
-
12:26
-
11:53
-
10:14
-
09:41
-
08:37
- 10 августа 2021
-
22:18
-
21:12
-
19:12
-
18:55