Мальцевская на пол-очка отстаёт от лидера после 4-го тура чемпионата Европы по шахматам

На женском чемпионате Европы по шахматам в Яссы (Румыния) сыграны партии четвёртого раунда.

Единоличное лидерство захватила представительница Румынии Ирина Булмага, набравшая 4 очка. На пол-очка отстают восемь спортсменок, среди которых россиянка Александра Мальцевская. По 3 очка в активе 13 шахматисток. В их числе россиянки Ольга Гиря и Лея Гарифуллина.



В четвёртом раунде Булмага обыграла Нино Бациашвили из Грузии, Мальцевская победила Викторию Радеву, выступающую под флагом Европейского шахматного союза. Гиря и Гарифуллина разошлись миром.

Всего в турнире принимают участие 117 шахматисток, 12 из них — россиянки. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Минимум 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира 2022 или 2023 года. На предыдущем чемпионате Европы победу одержала россиянка Алина Кашлинская.