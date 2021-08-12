Мальцевская на пол-очка отстаёт от лидера после 4-го тура чемпионата Европы по шахматам

На женском чемпионате Европы по шахматам в Яссы (Румыния) сыграны партии четвёртого раунда.
Единоличное лидерство захватила представительница Румынии Ирина Булмага, набравшая 4 очка. На пол-очка отстают восемь спортсменок, среди которых россиянка Александра Мальцевская. По 3 очка в активе 13 шахматисток. В их числе россиянки Ольга Гиря и Лея Гарифуллина.
В четвёртом раунде Булмага обыграла Нино Бациашвили из Грузии, Мальцевская победила Викторию Радеву, выступающую под флагом Европейского шахматного союза. Гиря и Гарифуллина разошлись миром.
Всего в турнире принимают участие 117 шахматисток, 12 из них — россиянки. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Минимум 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира 2022 или 2023 года. На предыдущем чемпионате Европы победу одержала россиянка Алина Кашлинская.
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