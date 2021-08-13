Шахматист Каруана вышел в единоличные лидеры в рапиде на этапе Grand Chess Tour

Американский шахматист Фабиано Каруана вышел на первое место в рапиде после второго игрового дня на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе.
Каруана во второй день соревнований проиграл соотечественнику Сэму Шенкленду, а после нанёс поражения другим представителям США Леньеру Домингесу и Уэсли Со. Итого Каруана набрал 4,5 очка.
Российский шахматист Пётр Свидлер во второй игровой день сыграл вничью с венгром Рихардом Раппортом и американцем Джеффри Сюном, а также обыграл Ле Куанг Льем из Вьетнама. Россиянин по итогам шести партий в рапиде набрал 2,5 балла.
Положение после второго игрового дня: Каруана имеет в своём активе 4,5 очка, Накамура — 3,5, Домингес, Со, Мамедьяров, Раппорт и Шенкленд после шести партий получили по 3 очка, россиянин Свидлер и представитель Вьетнама Куанг Льем — по 2,5. Замыкает таблицу американец Джеффри Сюн, имеющий 2 очка.
Напомним, турнир проходит в Сент-Луисе. В нём принимают участие 10 шахматистов. Призовой фонд составляет $ 150 тыс.
Следующий раунд соревнований стартует сегодня, 13 августа, в 15:00.
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