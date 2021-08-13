Ольга Скабеева отреагировала на пост борца и депутата, которого оскорбили в центре Киева

Ведущая ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева отреагировала на публикацию олимпийского чемпиона и украинского депутата Жана Беленюка, который по возвращении с Игр-2020 подвергся оскорблениям в родном городе.
«Увы, всё очень закономерно для современной Украины! Не понимаю только, чему удивляется Жан Беленюк.
Когда травили спортсменку Могучих, он почему-то не выступил с резкой критикой власти (в частности Минобороны, куда спортсменку вызвали на ковёр). И вот теперь, когда набросились на него, он вдруг задаётся вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов.
Нет, не способна. И даже не будет пытаться. А вы, Жан Беленюк, я напомню,- пропрезидентский нардеп, часть украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами. То есть вопрос про безопасность вы задаёте сами себе!» — написала Скабеева в своём телеграм-канале.
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