Александра Мальцевская в числе лидеров женского чемпионата Европы по шахматам
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На женском чемпионате Европы по шахматам, который проходит в румынском городе Яссы, завершились партии пятого тура. По их окончании первое место с 4,5 очками делят россиянка Александра Мальцевская, Гюнай Мамедзаде (Азербайджан) и Юлия Осьмак (Украина).
Среди восьми шахматисток, которые отстают на пол-очка, россиянок нет.
В пятом туре Мальцевская нанесла поражение словенке Лауре Унук, Мамедзаде обыграла румынку Ирину Бульмагу, Осьмак – польку Йолянту Завадскую. Отметим также, что россиянка Ольга Гиря проиграла Марии Геворгян из Армении, Лея Гарифуллина разошлась миром с Говхар Бейдуллаевой.
Чемпионат Европы проходит по швейцарской системе в 11 туров. Минимум 10 лучших участниц получат путевки на Кубок мира 2022 или 2023 года.
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