Украинский борец и депутат Беленюк впервые ответил на жёсткие слова Скабеевой

Олимпийский чемпион Токио-2020 по греко-римской борьбе и депутат украинской фракции «Слуга народа» Жан Беленюк впервые отреагировал на жёсткие слова российской ведущей ток-шоу «60 минут» Ольги Скабеевой.

В частности, на днях Скабеева написала в «Телеграме»: «Одно из двух: или Жан Беленюк испугался люстраций, поэтому врёт, или Жан Беленюк — идиот. Тогда что он делает в Раде? Что хуже — я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль». Это был ответ на слова Беленюка о том, что он не знает, кто такая Скабеева.

«Честно говоря, комментировать то, что говорит Скабеева, считаю зазорным для себя. Это люди без рода и без племени, которых только одно мотивирует – нести откровенную чушь. Она – пропагандист. Она занимается своей деятельностью – несёт всякую чушь и надеется, что будет услышана какими-то слоями населения. Кому-то это интересно. Но адекватные люди вообще не должны подобные передачи смотреть», — приводит слова Беленюка «Обозреватель».