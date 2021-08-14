Гандболист-трансгендер подписал первый профессиональный контракт после смены пола

Гандболист-трансгендер Луи Санд подписал первый профессиональный контракт после операции по смене пола. В сезоне-2021/2022 Санд будет выступать за мужской клуб «Керра», который играет во втором по силе дивизионе Швеции.
Луиза Санд в прошлом выступала за сборную Швеции и французский «Флери». В составе национальной команды Швеции Санд выиграла золото молодёжного чемпионата мира 2012 года и бронзу взрослого чемпионата Европы 2014 года. Всего за взрослую сборную она провела более 100 матчей. В 2019 году 26-летняя Луиза приостановила карьеру и сделала операцию по смене пола, изменив имя на Луи.
В данный момент «Керра» ждёт от шведской федерации гандбола разрешения на выступление трансгендерного игрока в мужском чемпионате, сообщает пресс-служба клуба.
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