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Тренер Антона Чупкова подтвердил, что пловец завершил карьеру

Тренер Антона Чупкова подтвердил, что пловец завершил карьеру
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Александр Немтырёв, личный тренер двукратного чемпиона мира по плаванию Антона Чупкова, заявил, что Олимпийские игры — 2020 в Токио (Япония) стали для его подопечного последним стартом в карьере.

«Вы неправильно его поняли. Речь шла не о последнем сезоне, а о том, что Олимпийские игры для него были последним стартом. На этом он закончил, об этом он мне и объявил. Я с ним согласился. Не думаю, что об этом он заявил сгоряча или в сердцах. Для меня его заявление сюрпризом не стало, это было оговорено уже давно», — приводит слова Немтырёва ТАСС.

В Токио Чупков занял четвёртое место в заплыве на 200 м брассом, а также участвовал в комбинированной эстафете 4x100 метров. На Играх пловец заявлял, что это был один из последних его стартов на высоком международном уровне.

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