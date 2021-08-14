Александра Мальцевская осталась в числе лидеров женского ЧЕ по шахматам после 6-го тура
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На женском чемпионате Европы по шахматам, который проходит в румынском городе Яссы, завершились партии шестого тура. По их окончании первое место с пятью очками в активе делят сразу шесть спортсменок: россиянка Александра Мальцевская, Гюнай Мамедзаде (Азербайджан), Юлия Осьмак (Украина), Элина Даниелян (Армения), Оливия Киолбаса (Польша) и Мери Арабидзе (Грузия).
В шестом туре Мальцевская сыграла вничью с украинкой Наталией Букса. Среди шести шахматисток, которые отстают на пол-очка, россиянок нет. По 4 очка в шести турах набрали Лея Гарифуллина и Анастасия Боднарук.
Чемпионат Европы проходит по швейцарской системе в 11 туров. Минимум 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира 2022 или 2023 года.
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