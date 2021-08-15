Прыгун в воду Виктор Минибаев ответил, продолжит ли карьеру после Олимпиады-2020 в Токио

Российский прыгун в воду Виктор Минибаев высказался о продолжении карьеры в профессиональном спорте. На Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) 30-летний Минибаев вместе с Александром Бондарем завоевали бронзовые медали в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

«Желание выступать дальше есть — главное, чтобы здоровье было. У нас в прыжках в воду до 30 ещё можно прыгать с вышки, а после 30 — наверное, уже больше трамплин. Всё-таки прыжки с вышки — это колоссальные нагрузки. Насколько я знаю, в финале Олимпиады в Токио я был самым возрастным участником. Но я скажу так: на трамплин я не перейду. Сколько бы я не пытался его прыгать, у меня не получалось. Оставлю это другим», — приводит слова Минибаева сайт «Матч ТВ».