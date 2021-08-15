ФИДЕ: правила шахмат изменению не подлежат

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) отреагировала на предложение Королевского колледжа Лондона и Нью-йоркского университета позволять игрокам с чёрными фигурами ходить два раза подряд в начале партии.

«Регулярно в шахматах появляются различные предложения, включая увеличение размера доски, добавление новых фигур, запрет рокировки, изменение порядка ходов. ФИДЕ придерживается последовательной позиции, что основные правила шахмат, на которых воспитывались и приобщались к нашей мудрой игре сотни миллионов её поклонников, должны оставаться неизменными. Отметим, что некоторые изменения происходят с шахматным инвентарём, так, с появлением электронных шахматных часов появилась возможность добавлять время игрокам за сделанные ходы. При этом сами правила шахмат изменению не подлежат», — приводит ответ пресс-службы ФИДЕ ТАСС.

В ФИДЕ также отметили, что развитие компьютеров внесло две правки в порядок игры, но не в основные правила: «Во-первых, было отменено так называемое «откладывание партии», когда она доигрывалась на следующий день, ибо с помощью компьютеров игроки могли всё проанализировать. Это изменение состоялось примерно 25-30 лет назад. Во-вторых, в шахматах было правило, что если в течение 50 ходов не ходила ни одна пешка и не была съедена ни одна фигура, то результат партии признавался ничьей. Компьютер доказал, что для некоторых позиций число ходов должно быть больше, и их увеличили до 75. Однако это всё внешние изменения, сами правила игры всегда оставались прежними».