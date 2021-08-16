Американец Накамура победил на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе. Пётр Свидлер — восьмой

Американский шахматист Хикару Накамура стал победителем этапа Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

Этап состоял из двух турниров — по рапиду и блицу. В последний день соревнований по блицу Накамура, уже в статусе победителя турнира по рапиду, выиграл в трёх партиях и шесть раз сыграл вничью.

В общей таблице (по итогам рапида и блица) американский шахматист набрал 24 очка и стал победителем этапа. Россиянин Пётр Свидлер расположился на восьмом месте — 16 очков. Второе место занял другой американец Фабиано Каруана с 21 очком. На третью строчку взошёл представитель Венгрии Рихард Раппорт. Его результат — 19,5 очков.

Далее таблица выглядит следующим образом:

4. Уэсли Со (США, 18,5)

5. Ле Куанг Льем (Вьетнам, 17,5)

6-7. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 7), Леньер Домингес (США, 17)

8. Пётр Свидлер (Россия, 16)

9. Джеффри Сюн (США, 15)

10. Сэм Шенкленд (США, 14,5).