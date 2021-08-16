Главный тренер сборной России по тяжёлой атлетике Писаревский подал в отставку
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Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский принял решение уйти с поста.
«Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера мужской сборной России. Олимпийский цикл закончен, и я принял решение подать в отставку по собственному желанию. Пусть по этому пути пойдут более молодые ребята», — приводит слова Писаревского «Р-Спорт».
Исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной России по тяжёлой атлетике назначен Геннадий Аниканов.
На Олимпиаде в Токио российская сборная была представлена одним штангистом Тимуром Наниевым, который на Играх занял четвёртое место, уступив один килограмм бронзовому призёру Артуру Плесниексу из Латвии.
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