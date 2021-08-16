Главный тренер сборной России по тяжёлой атлетике Писаревский подал в отставку

Главный тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Олег Писаревский принял решение уйти с поста.

«Я честно отработал то время, которое мне было доверено на посту главного тренера мужской сборной России. Олимпийский цикл закончен, и я принял решение подать в отставку по собственному желанию. Пусть по этому пути пойдут более молодые ребята», — приводит слова Писаревского «Р-Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера мужской сборной России по тяжёлой атлетике назначен Геннадий Аниканов.

На Олимпиаде в Токио российская сборная была представлена одним штангистом Тимуром Наниевым, который на Играх занял четвёртое место, уступив один килограмм бронзовому призёру Артуру Плесниексу из Латвии.