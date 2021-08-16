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Олимпийская чемпионка Великая: в нашей стране футбол любят, поэтому и зарплаты там другие

Олимпийская чемпионка Великая: в нашей стране футбол любят, поэтому и зарплаты там другие
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Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась мнением о разнице зарплат у футболистов и спортсменов из других видов спорта.

«Футбол — это совершенно другой мир в плане зарплат. В каждой стране свои виды спорта, которые где-то развиты больше, где-то меньше.

В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата, от смены тренеров, от каких-то положительных или негативных моментов. Надеюсь, всё-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем.

Можно ли сделать фехтование таким же популярным? Это очень интересный, интеллигентный вид спорта. Он имеет свою публику, конечно, не в таком масштабе, но истинные ценители фехтования есть, и их много. Я стараюсь популяризировать фехтование», — сказала Великая в интервью телеграм-каналу «РабиНерв».

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