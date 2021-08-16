Олимпийская чемпионка Великая: в нашей стране футбол любят, поэтому и зарплаты там другие

Олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая поделилась мнением о разнице зарплат у футболистов и спортсменов из других видов спорта.
«Футбол — это совершенно другой мир в плане зарплат. В каждой стране свои виды спорта, которые где-то развиты больше, где-то меньше.
В нашей стране футбол любят, болеют вне зависимости от результата, от смены тренеров, от каких-то положительных или негативных моментов. Надеюсь, всё-таки мы сможем увидеть блестящую игру наших футболистов в будущем.
Можно ли сделать фехтование таким же популярным? Это очень интересный, интеллигентный вид спорта. Он имеет свою публику, конечно, не в таком масштабе, но истинные ценители фехтования есть, и их много. Я стараюсь популяризировать фехтование», — сказала Великая в интервью телеграм-каналу «РабиНерв».
- 16 августа 2021
-
12:09
-
11:15
-
10:50
-
10:45
-
09:15
- 15 августа 2021
-
20:35
-
20:06
-
19:17
-
18:07
-
17:41
-
16:22
-
15:11
-
13:49
-
12:01
-
10:58
- 14 августа 2021
-
23:33
-
20:46
-
20:25
-
18:26
-
17:59
-
17:14
-
16:45
-
13:00
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:26
-
10:57
-
00:15
- 13 августа 2021
-
23:40
-
22:50
-
22:25
-
22:03
-
21:48
-
20:57