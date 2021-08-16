ВФЛА объявила о формировании состава дисциплинарной комиссии

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ищет кандидатов в состав независимой дисциплинарной комиссии как отдельного юрисдикционного органа ВФЛА, сообщает сайт федерации.
Основной задачей комиссии является рассмотрение результатов проверок нарушений Кодекса этики ВФЛА и других локальных нормативных актов ВФЛА участниками легкоатлетического сообщества.
Членами комиссии не могут быть спортсмены, тренеры, судьи лёгкой атлетики в настоящее время или в прошлом. Такое ограничение существует по причине того, что комиссия должна принимать решения беспристрастно.
От кандидатов требуют безупречную репутацию, отсутствие дисквалификаций (спортивных и юридических) и судимости, высокий уровень ответственности, честности, порядочности. Некоторые члены комиссии должны иметь юридическое образование и соответствующий опыт работы (желательно в спортивном праве). Опыт работы в сфере этики будет приветствоваться.
- 16 августа 2021
-
12:09
-
11:15
-
10:50
-
10:45
-
09:15
- 15 августа 2021
-
20:35
-
20:06
-
19:17
-
18:07
-
17:41
-
16:22
-
15:11
-
13:49
-
12:01
-
10:58
- 14 августа 2021
-
23:33
-
20:46
-
20:25
-
18:26
-
17:59
-
17:14
-
16:45
-
13:00
-
12:42
-
12:16
-
11:44
-
11:26
-
10:57
-
00:15
- 13 августа 2021
-
23:40
-
22:50
-
22:25
-
22:03
-
21:48
-
20:57