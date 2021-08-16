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ВФЛА объявила о формировании состава дисциплинарной комиссии

ВФЛА объявила о формировании состава дисциплинарной комиссии
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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) ищет кандидатов в состав независимой дисциплинарной комиссии как отдельного юрисдикционного органа ВФЛА, сообщает сайт федерации.

Основной задачей комиссии является рассмотрение результатов проверок нарушений Кодекса этики ВФЛА и других локальных нормативных актов ВФЛА участниками легкоатлетического сообщества.

Членами комиссии не могут быть спортсмены, тренеры, судьи лёгкой атлетики в настоящее время или в прошлом. Такое ограничение существует по причине того, что комиссия должна принимать решения беспристрастно.

От кандидатов требуют безупречную репутацию, отсутствие дисквалификаций (спортивных и юридических) и судимости, высокий уровень ответственности, честности, порядочности. Некоторые члены комиссии должны иметь юридическое образование и соответствующий опыт работы (желательно в спортивном праве). Опыт работы в сфере этики будет приветствоваться.

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