Кристина Тимановская вышла на старт впервые после скандала на ОИ-2020 в Токио

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые поучаствовала в соревнованиях после скандальной ситуации на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В минувшее воскресенье Тимановская приняла участие в Мемориале Веслава Маняка в Щецине (Польша). Как свидетельствует итоговый протокол соревнований, Тимановская стартовала на двух дистанциях — 100 и 200 метров — и на обеих заняла третье место. При этом в протоколах она фигурировала как представитель Беларуси.

Напомним, спринтер Тимановская раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в эстафете 4х400 м. После этого её отзаявили с Олимпийских игр в Токио, где она должна была выступить на дистанции 200 м, и намеревались срочно отправить в Беларусь. Однако в аэропорту спортсменка обратилась за помощью к японской полиции.