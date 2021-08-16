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Кристина Тимановская вышла на старт впервые после скандала на ОИ-2020 в Токио

Кристина Тимановская вышла на старт впервые после скандала на ОИ-2020 в Токио
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская впервые поучаствовала в соревнованиях после скандальной ситуации на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

В минувшее воскресенье Тимановская приняла участие в Мемориале Веслава Маняка в Щецине (Польша). Как свидетельствует итоговый протокол соревнований, Тимановская стартовала на двух дистанциях — 100 и 200 метров — и на обеих заняла третье место. При этом в протоколах она фигурировала как представитель Беларуси.

Напомним, спринтер Тимановская раскритиковала тренерский штаб после предложения выступить в эстафете 4х400 м. После этого её отзаявили с Олимпийских игр в Токио, где она должна была выступить на дистанции 200 м, и намеревались срочно отправить в Беларусь. Однако в аэропорту спортсменка обратилась за помощью к японской полиции.

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