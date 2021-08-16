Главный тренер гандбольного ЦСКА Олег Ходьков поделился ожиданиями от работы в клубе

Олег Ходьков дал комментарий по поводу своего назначения на пост главного тренера мужской гандбольной команды ЦСКА. Напомним, эту должность руководитель получил в начале июля.
«Цели ЦСКА — только первое место в чемпионате и в Кубке России. Я верю и вижу потенциал игроков, который есть в команде. Поставленные задачи вполне реальны. И будем изо всех сил стараться выполнить те обязательства, которые я взял на себя.
Я уверен в своих силах! У меня, может, и не хватает тренерского опыта, но у меня был игровой опыт, я прошёл школу многих специалистов. У них я до сих пор беру уроки для усовершенствования своей команды, поэтому никакого страха нет. Это, скажем так, большой бонус, которым я должен воспользоваться», — приводит слова главного тренера ЦСКА «Матч ТВ».
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