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Федерация лёгкой атлетики Беларуси умолчала о результатах Тимановской на турнире в Польше

Федерация лёгкой атлетики Беларуси умолчала о результатах Тимановской на турнире в Польше
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Пресс-служба белорусской федерации лёгкой атлетики (БФЛА) выпустила новость о выступлении отечественных спортсменов на Мемориале Веслава Маняка в Щецине (Польша). При этом БФЛА не включила в отчёт результаты спринтера Кристины Тимановской, которая, как свидетельствует итоговый протокол соревнований, выступала за Беларусь.

Пресс-служба БФЛА включила в новость лишь результаты прыгуньи в высоту Марии Жодик и бегуньи Светланы Парахонько. Тимановская же стартовала на двух дистанциях — 100 и 200 метров — и на обеих заняла третье место.

Отметим, что прошедший турнир стал для Кристины первым после скандального инцидента на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония). Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 100 и 200 метров. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались депортировать на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет (МОК) взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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