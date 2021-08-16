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Шахматист Непомнящий выиграл блиц-турнир памяти Василия Смыслова, Карпов стал 11-м

Шахматист Непомнящий выиграл блиц-турнир памяти Василия Смыслова, Карпов стал 11-м
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий стал победителем блиц-турнира памяти Василия Смыслова. Соревнования прошли в Центральном доме шахматиста в Москве (Россия). По итогам турнира Непомнящий набрал 10 очков. Второе место занял Александр Грищук, в активе которого 9 баллов. Третье место у Михаила Кобалии (8,5). 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов также принял участие в соревнованиях, где занял 11-е место из 22 игроков.

Блиц-турнир был посвящён памяти седьмого чемпиона мира по шахматам Василия Смыслова. 24 марта 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения шахматиста.

Напомним, в 2021 году Непомнящему предстоит встретиться с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за звание чемпиона мира.

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