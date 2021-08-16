Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе Владимир Голубничий

Двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе, советский легкоатлет Владимир Голубничий скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической федерации. Легендарный спортсмен провёл последние дни в украинском городе Сумы, где и начинал спортивную карьеру.
Голубничий был участником пяти летних Олимпиад. Он является двукратным олимпийским чемпионом (1960, 1968), серебряным (1972) и бронзовым (1964) призёром Игр в спортивной ходьбе на дистанции 20 км. На своей последней Олимпиаде в 1976 году Голубничий занял седьмое место.
В 2012 году Голубничий в числе 24 легкоатлетов был включён в Зал славы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), который был основан в Барселоне (Испания) по случаю празднования 100-летия данной организации.
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