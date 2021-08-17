Вадим Гутцайт объяснил, почему украинские спортсмены продолжают ездить на турниры в Россию

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, по какой причине украинские спортсмены часто выступают на российских соревнованиях. Вопрос был задан на фоне скандала вокруг совместной фотографии украинки Ярославы Могучих и россиянки Марии Ласицкене. На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту, Могучих — бронзу.
«Многие лицензионные соревнования к Олимпиаде проходят в РФ. Если бы мы туда не поехали, то потом бы не поехали на Олимпиаду. Потом ещё были бы меньше делегации, как результат ещё меньше медалей. Что нам делать? Закрыть спорт? Вот, к примеру, Игорь Рейзлин завоевал бронзовую награду, но он может бы не попал на Олимпийские игры, если бы за три месяца до этого они не поехали на первые и последние в этом году лицензионные соревнования, которые проходили в Казани. Все бы кричали «измена», что ещё меньше медалей», — приводит слова Гутцайта «Интерфакс-Украина».
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