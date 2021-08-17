«Полностью вакцинирован». Магнус Карлсен сфотографировался с маской на глазах

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Он сфотографировался, держа в руках маску. При этом Магнус прикрыл не только рот и нос, но и глаза.

«Полностью вакцинирован», — написал Карлсен.

Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена.

Карлсен стал бронзовым призёром Кубка мира по шахматам, который прошёл в Сочи. В матче за третье место Магнус в двух партиях с классическим контролем времени одержал победу над россиянином Владимиром Федосеевым со счётом 2:0. Победителем турнира стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда.

Матч за мировую шахматную корону с участием Карлсена и россиянина Яна Непомнящего пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).