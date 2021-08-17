Россиянка Мальцевская и украинка Осьмак лидируют на чемпионате Европы по шахматам

В румынском городе Яссы продолжается женский чемпионат Европы по шахматам. В седьмом туре победы одержали россиянки Ольга Гиря, Александра Мальцевская, Анастасия Боднарук, Александра Жеребцова, Анна Гванцеладзе, Галина Михеева, Дарья Чарочкина и Виктория Черняк.

Поражения потерпели Елена Семёнова и Юлия Григорьева. Лея Гарифуллина закончила свою партию вничью.

После седьмого тура первое место делят Александра Мальцевская и Юлия Осьмак (Украина), набравшие по 6 очков. На 0,5 очка отстают Мери Арабидзе (Грузия) и Элина Даниелян (Армения). По 5 очков набрали 16 шахматисток, включая россиянку Анастасию Боднарук.

Чемпионат Европы продлится до 20 августа. Не менее 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира 2022 или 2023 года.