Кристина Тимановская подписала открытое письмо спортсменов против насилия

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала в своём «инстаграме», что подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.
«16 августа 2020-го появилось открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы. Я, как и многие тогда, осталась в стороне, предпочитая думать, что если буду просто готовиться к Олимпиаде, со мной ничего не произойдёт. Сегодня, ровно год спустя, я его подписала. Для меня это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснётся — это не так.
Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности…
Поэтому сегодня, в финальный день #MARATHONFORFREEDOM, я бегу в поддержку BSSF и в поддержку спортсменов, которые просто хотят быть свободными и имеют право высказываться в своих социальных сетях, даже если кому-то эти высказывания могут показаться излишне эмоциональными», — написала Тимановская в своём «инстаграме».
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