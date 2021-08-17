Тренер Ласицкене рассказал, как изменятся тренировки Марии в случае отказа в визе США

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Марии Ласицкене, рассказал про второй план подготовки легкоатлетки к этапам Бриллиантовой лиги на случай, если не удастся оформить документы для въезда в США.
«Пока, к сожалению, визу мы не получили. Новостей пока нет. Сейчас мы находимся в стадии ожидания, а участие Марии в этапе, конечно, под вопросом. Со своей стороны, как тренер провожу тренировки с учётом Юджина. Уже написал для себя дополнительный второй план подготовки к 26 августа в Лозанне, но не меняя эти дни до Юджина. Мы считаем, что ещё ничего не проиграно, а вдруг всё получится», — приводит слова Габриляна «Р-спорт».
Трёхкратная чемпионка мира Ласицкене в Токио стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту с результатом 2 метра 4 сантиметра.
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