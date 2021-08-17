ЦСКА победил «Пермских медведей» в международном предсезонном турнире по гандболу

ЦСКА одержал победу над «Пермскими медведями» в матче открытия международного Кубка «Матч ТВ» по гандболу со счётом 24:20. Отметим, что это первая победа армейцев под руководством Олега Ходькова.

В турнире принимает участие шесть команд — «Фюксе» (Германия), «Кельце» (Польша), СКА (Беларусь), московский ЦСКА, «Пермские медведи» и «Донские казаки-ЮФУ» (Таганрог). Финальный день соревнований запланирован на 20 августа.

«Зрителей ожидает не только напряженное спортивное противостояние, но и уникальный формат проведения турнира. Вокруг финального матча в пятницу выстроится полноценное театрально-цирковое шоу. Этот предсезонный турнир станет отправной точкой для нашей команды. Зрителю будет повествоваться история, которая по всем законам художественного жанра в конце сезона придет к своей кульминации», — приводит слова директора по ГК ЦСКА Вячеслава Никанорова «Матч ТВ».