Снукеристка отказалась от рукопожатия с экс-возлюбленным, с которым судится за алименты

12-кратная чемпионка мира по снукеру среди женщин Рианн Эванс отказалась от традиционного рукопожатия перед матчем первого раунда British Open с Марком Алленом, чем вызвала неодобрительную реакцию публики.

Перед началом встречи Аллен по традиции направился к Эванс, желая поприветствовать соперницу. Однако девушка демонстративно проигнорировала жест Марка и направилась к столу, чтобы нанести первый удар в матче. Зрители неодобрительно отреагировали на инцидент, издав гудящие звуки.

Эванс и Аллен — экс-возлюбленные, это было их первое профессиональное противостояние в карьере. Пара встречалась с 2005 по 2008 год, в 2006-м у североирландца и англичанки родилась дочь Лорен. До British Open Эванс и Аллен выясняли отношения в суде из-за требований Рианн увеличить алименты на их совместную дочь.

Отметим, в итоге матч выиграл Аллен со счётом 3:2, совершив камбэк с 1:2.