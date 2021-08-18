«Это был её закат». Тренер сборной России — о выступлении гимнастки Симоны Байлз на Играх

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о будущем четырёхкратной олимпийской чемпионки, американки Симоны Байлз.
На прошедших Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) Байлз выступила лишь в двух дисциплинах — командном многоборье и в соревнованиях на бревне. В командном турнире Байлз выступила лишь в опорном прыжке, который провалила. У американки была заявлена самая высокая сложность, однако в итоге она получила наименьшую оценку в сборной США — 13,766 балла. В личном первенстве на бревне Симона завоевала бронзовую медаль.
«Выскажу сугубо личное мнение, но я думаю, что это — её закат. И на бревне мы это уже увидели. Хотя, разумеется, с Байлз в её лучшем состоянии нам было бы трудно соревноваться. Но хочется говорить не о ней, а о наших перспективах», — приводит слова Родионенко сайт Олимпийского комитета России (ОКР).
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