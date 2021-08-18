Россиянка Александра Мальцевская проиграла украинке и уступила лидерство на ЧЕ по шахматам

В румынском городе Яссы продолжается женский чемпионат Европы по шахматам. В восьмом туре встретились лидеры — россиянка Александра Мальцевская и украинка Юлия Осьмак. Победу одержала представительница Украины, ставшая единоличным лидером (7 очков).

На 0,5 очка отстаёт Элина Даниелян (Армения). По 6 баллов у 7 участниц, включая Мальцевскую. Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Минимум 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира 2022 или 2023 года.

Чемпионат Европы продлится до 20 августа. Ранее российская шахматистка Александра Костенюк стала победительницей Кубка мира по шахматам, который прошёл в Сочи. В решающем поединке Костенюк обыграла действующую чемпионку России Александру Горячкину со счётом 1,5:0,5.