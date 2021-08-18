Тренер сборной США по фехтованию погиб в аварии на мотоцикле

Тренер женской сборной США по фехтованию на рапирах Энтони Лич разбился на мотоцикле, сообщает сайт Федерации фехтования США.
Трагедия произошла в результате аварии во время поездки Лича на мотоцикле по пересечённой местности. Тренеру было 62 года.
Он тренировал американских рапиристок на пяти Олимпиадах (1996, 2000, 2004, 2016 и 2020 годов). На Играх в Токио его подопечная Ли Кифер впервые в американской истории взяла золотую медаль в этой дисциплине, победив в финале личного первенства россиянку Инну Дериглазову. Командный турнир на Олимпийских играх в Токио американские рапиристки закончили на четвертом месте. Также под руководством Лича американки завоевали в командах четыре медали чемпионатов мира, в том числе золото в 2018 году. Энтони Лич был включён в Зал славы фехтования США в 2013 году.
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