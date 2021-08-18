Олимпийский чемпион Грузии, задержанный по делу об убийстве, отказался от дачи показаний

Олимпийский чемпион по дзюдо и экс-депутат парламента Грузии Зураб Звиадаури, задержанный по обвинению в умышленном убийстве в ходе перестрелки, воспользуется правом на молчание.

«На данном этапе обвиняемый пользуется определённым законом правом на молчание. Исходя из стратегии защиты, я не буду говорить о деталях дела. 18 августа ему будет предъявлено обвинение», — приводит слова адвоката Магды Котрикадзе «Sputnik Грузия».

Перестрелка в Кахети произошла вечером, в результате которой погибли три человека, в том числе брат олимпийского чемпиона. Кроме того, в разборке были ранены ещё двое человек.



По версии следствия, спор, начавшийся на бытовой почве между несколькими лицами, перерос в физическое противостояние, в ходе которого Зураб Звиадаури смертельно ранил одного человека.



Уголовное дело ведётся по статье «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.