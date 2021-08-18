Американская паравелогонщица дисквалифицирована на 4 года за применение допинга

Двукратная чемпионка Паралимпийских игр, американская велогонщица Кэти Комптон дисквалифицирована на 4 года за применение запрещённых веществ.



В допинг-пробе спортсменки Американское антидопинговое агентство (USADA) выявило анаболические стероиды. Срок дисквалификации 42-летней Комптон отсчитывается с 16 сентября 2020 года, когда вне соревнований была взята проба.

«Эта новость принесла большую душевную боль и печаль, и это худший из возможных способов закончить карьеру. Мне нужно предварить эту новость тем фактом, что я всегда была чистым спортсменом, и горжусь тем, как многого добилась, участвуя в чистых гонках и будучи очень осторожной со всём, что я доставляю в своё тело, особенно после того, как столкнулась со столькими проблемами со здоровьем на протяжении всей своей жизни.

Я предоставила образец для USADA в сентябре 2020 года, который дал отрицательный результат на любые запрещённые вещества, он даже не был нетипичным. Эта новость была сообщена мне так же, как и всегда, в письме от USADA. Я получала одно и то же письмо после каждого теста, который сдавала в течение последних 19 лет. В начале февраля 2021 года, вернувшись после сложного гоночного сезона, я узнала, что тот же образец с сентября был повторно проанализирован из-за нарушения биопаспорта и оказался положительным на экзогенный анаболический стероид», — приводит слова Комптон Сyclingnews.