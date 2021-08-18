Карлсен: за 100 дней до чемпионата мира я полностью сосредоточен мысленно и физически

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своём «инстаграме».

«До чемпионата мира по шахматам осталось 100 дней. Сейчас я полностью сосредоточен мысленно и физически, пытаюсь раздвинуть свои собственные границы. Спасибо за поддержку и любовь. Давайте приступим к работе», — подписал Карлсен фотографию.

Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена.

Матч за мировую шахматную корону с участием Карлсена и россиянина Яна Непомнящего пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).



На прошедшем в Сочи Кубка мира по шахматам Карлсен стал бронзовым призёром. В матче за третье место Магнус одержал победу над россиянином Владимиром Федосеевым в двух партиях с классическим контролем времени со счётом 2:0. Победителем турнира стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда.







