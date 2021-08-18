Карлсен: за 100 дней до чемпионата мира я полностью сосредоточен мысленно и физически

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен опубликовал новый пост в своём «инстаграме».
«До чемпионата мира по шахматам осталось 100 дней. Сейчас я полностью сосредоточен мысленно и физически, пытаюсь раздвинуть свои собственные границы. Спасибо за поддержку и любовь. Давайте приступим к работе», — подписал Карлсен фотографию.
Пост доступен в «инстаграме» Магнуса Карлсена.
Матч за мировую шахматную корону с участием Карлсена и россиянина Яна Непомнящего пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).
На прошедшем в Сочи Кубка мира по шахматам Карлсен стал бронзовым призёром. В матче за третье место Магнус одержал победу над россиянином Владимиром Федосеевым в двух партиях с классическим контролем времени со счётом 2:0. Победителем турнира стал польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда.
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