Синхронистки Колесниченко и Ромашина — о продолжении карьеры: нам пока надо отдохнуть

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина рассказали о планах по продолжению карьеры после Олимпиады в Токио, на которой они завоевали золото в дуэте и группе.
«Выступлю ли на Олимпиаде-2024 в Париже? Нам пока надо отдохнуть. Посмотрим, я думаю ещё по поводу чемпионата мира, который будет в Фукуоке в 2022 году, но всё возможно», — сказала Колесниченко.
«Почему-то все говорят, что я уже завершила свою спортивную карьеру, но такого я не говорила ещё, пока что. Я просто сказала, что Игры в Токио будут моими финальными и как спортсменка в Париж я не поеду. Кто-то скажет, что до Парижа осталось всего лишь три года, для меня до Парижа это ещё три года. Это большая разница. Я хочу отдохнуть. Если будут какие-то заявления, то они будут чуть-чуть попозже, после того, как всё в моей голове встанет на свои места. Несколько месяцев я могу позволить себе отдохнуть и ни о чём не думать», — приводит слова Ромашиной «Р-Спорт».
- 18 августа 2021
-
16:05
-
15:05
-
14:51
-
14:02
-
13:43
-
12:22
-
11:49
-
11:17
-
10:57
-
08:27
-
01:02
-
00:10
- 17 августа 2021
-
22:00
-
20:58
-
19:55
-
19:02
-
15:48
-
14:07
-
13:52
-
11:33
-
08:38
-
08:28
-
01:49
-
00:40
- 16 августа 2021
-
23:38
-
22:53
-
20:25
-
18:56
-
18:36
-
16:57
-
16:00
-
15:52
-
14:42
-
13:50
-
13:29