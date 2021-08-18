Синхронистки Колесниченко и Ромашина — о продолжении карьеры: нам пока надо отдохнуть

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина рассказали о планах по продолжению карьеры после Олимпиады в Токио, на которой они завоевали золото в дуэте и группе.

«Выступлю ли на Олимпиаде-2024 в Париже? Нам пока надо отдохнуть. Посмотрим, я думаю ещё по поводу чемпионата мира, который будет в Фукуоке в 2022 году, но всё возможно», — сказала Колесниченко.

«Почему-то все говорят, что я уже завершила свою спортивную карьеру, но такого я не говорила ещё, пока что. Я просто сказала, что Игры в Токио будут моими финальными и как спортсменка в Париж я не поеду. Кто-то скажет, что до Парижа осталось всего лишь три года, для меня до Парижа это ещё три года. Это большая разница. Я хочу отдохнуть. Если будут какие-то заявления, то они будут чуть-чуть попозже, после того, как всё в моей голове встанет на свои места. Несколько месяцев я могу позволить себе отдохнуть и ни о чём не думать», — приводит слова Ромашиной «Р-Спорт».