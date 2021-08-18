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Болельщик вышел на поле на матче по крикету и убеждал стюардов, что является игроком

Болельщик вышел на поле на матче по крикету и убеждал стюардов, что является игроком
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Во время второй тестовой игры между сборными Англии и Индии по крикету в Лондоне английский болельщик вышел на поле.

Молодой человек был одет в футболку индийской команды. Когда к нему подошёл стюард и попросил покинуть поле, он стал показывать на значки на своей форме, пытаясь убедить стюарда, что он является одним из спортсменов и, следовательно, имеет право находиться на игровой площадке.

После того как парня всё-таки увели с поля, его «партнёры по команде» — индийские крикетисты — весело рассмеялись.

В итоге сборная Англии уступила Индии. Первая тестовая игра, в которой сборная Англии играла с Индией в Лондоне, закончилась ничейным результатом. Команды сейчас готовят лучшие составы, чтобы подойти к чемпионату по тестовым играм в более оптимальной форме.

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