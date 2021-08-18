Мария Ласицкене не получила визу и пропустит американский этап Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, завоевавшая золото на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), пропустит американский этап Бриллиантовой лиги из-за отсутствия визы.

«К сожалению, мы не смогли получить разрешение на въезд в США. Поэтому Мария пропустит американский этап. Благодарим всех, кто пытался нам помочь», — приводит слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой РБК.

Соревнования пройдут в Юджине (штат Орегон) 21 августа. Крайний срок вылета — 19 августа. Ранее американское посольство из-за ответных мер России на санкции США объявило о сокращении объёма оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок с 12 мая.