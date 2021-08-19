Россиянка Мальцевская проиграла в 9-м туре ЧЕ по шахматам, лидирует украинка Осьмак
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В румынском городе Яссы продолжается женский чемпионат Европы по шахматам. Россиянка Александра Мальцевская, ранее входившая в число лидеров, в девятом туре проиграла представительнице Грузии Беле Хотенашвили. Лидерство сохранила украинка Юлия Осьмак, сыгравшая вничью с Элиной Даниелян из Армении.
Осьмак единолично лидирует с результатом 7,5 очка. На 0,5 очка отстают Элина Даниелян (Армения), Бела Хотенашвили (Грузия) и Наталья Букса (Украина). Россиянки Александра Мальцевская, Анастасия Боднарук и Лея Гарифуллина набрали по 6 баллов.
Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров. Минимум 10 лучших участниц получат путёвки на Кубок мира – 2022 или 2023 года. Женский чемпионат Европы по шахматам продлится до 20 августа.
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