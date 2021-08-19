Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Гимнастки Дина и Арина Аверины собираются выступить на чемпионате мира в Японии

Гимнастки Дина и Арина Аверины собираются выступить на чемпионате мира в Японии
Комментарии

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют выступить на чемпионате мира в Японии.

«Будем ли мы продолжать спортивную карьеру? Пока до чемпионата мира — да, будем готовиться. Если он состоится», — приводит слова Арины Авериной «Р-Спорт».

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

Сборная России по художественной гимнастике на недавних Олимпийских играх в Токио завоевала серебряные медали в групповом многоборье. Дина Аверина выиграла серебро в индивидуальном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла. Арина Аверина заняла четвёртую строчку. Впервые с 1996 года Россия не смогла завоевать олимпийское золото в художественной гимнастике.

Новость по теме
Линой Ашрам описала свой успех на ОИ-2020 фразой «я не русская»
Новость по теме
Международная федерация гимнастики признала результаты ОИ-2020 непредвзятыми
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021