Гимнастки Дина и Арина Аверины собираются выступить на чемпионате мира в Японии

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют выступить на чемпионате мира в Японии.

«Будем ли мы продолжать спортивную карьеру? Пока до чемпионата мира — да, будем готовиться. Если он состоится», — приводит слова Арины Авериной «Р-Спорт».

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.

Сборная России по художественной гимнастике на недавних Олимпийских играх в Токио завоевала серебряные медали в групповом многоборье. Дина Аверина выиграла серебро в индивидуальном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла. Арина Аверина заняла четвёртую строчку. Впервые с 1996 года Россия не смогла завоевать олимпийское золото в художественной гимнастике.