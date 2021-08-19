Гимнастки Дина и Арина Аверины собираются выступить на чемпионате мира в Японии
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Российские гимнастки Дина и Арина Аверины планируют выступить на чемпионате мира в Японии.
«Будем ли мы продолжать спортивную карьеру? Пока до чемпионата мира — да, будем готовиться. Если он состоится», — приводит слова Арины Авериной «Р-Спорт».
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдёт в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.
Сборная России по художественной гимнастике на недавних Олимпийских играх в Токио завоевала серебряные медали в групповом многоборье. Дина Аверина выиграла серебро в индивидуальном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла. Арина Аверина заняла четвёртую строчку. Впервые с 1996 года Россия не смогла завоевать олимпийское золото в художественной гимнастике.
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