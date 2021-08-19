На чемпионате России по парусному спорту определились все победители в олимпийских классах

В Санкт-Петербурге медальными гонками завершился чемпионат России в олимпийских классах на дистанции швертботов. На старт вышли по десять лучших гонщиков в трех классах – «470», «Лазер-радиал» и «Лазер-стандарт». Очки в медальной гонке удваивались.
Первыми стартовали смешанные экипажи в классе «470». Золото досталось лидировавшему по ходу всей регаты экипажу Алисы Кирилюк и Дениса Грибанова («Хлебниково» и ЦСКА и ЦОП по парусному спорту), серебро – Дмитрию Лаздину и Марине Федоровой (СШОР № 6 и «Крестовский остров»), а бронза – Тимофею Григорину-Рябову и Анжелике Черняховской («Хлебниково»).
«У нас с Денисом сложился хороший тандем. Много чего нового узнаешь и постигаешь. Несмотря на то, что мы сели вместе буквально за два дня до старта регаты, это не сыграло большой роли. Спасибо нашим соперникам за серьёзную конкуренцию. Было очень круто и весело гоняться в Санкт-Петербурге. Класс «470» в России ждет отличное будущее, он будет развиваться, а подрастающее поколение будет наступать нам на пятки», – сказала рулевая Алиса Кирилюк.
В классе «Лазер-стандарт» судьба золотых наград решалась в финишном створе. До последних метров дистанции на победу претендовали Максим Николаев («Хлебниково» и ЦСКА), Сергей Комиссаров (Академия парусного спорта и ЦСП ОВС) и Даниил Крутских («Крестовский остров» и ЦСП ПК). На финише первым стал Николаев, Крутских стал вторым, Комиссаров – третьим.
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
Завершала программу финального дня медальная гонка в классе «Лазер-радиал». Несмотря на несколько ошибок и навал на знак на нижних воротах, Екатерина Зюзина («Крестовский остров») не растеряла завоеванное на регате преимущество, финишировала на шестой строчке и завоевала золото. В шаге от золотых наград регату завершили ее одноклубницы из «Крестовского острова» – Екатерина Береза и Александра Лукоянова.
В классах «49-й», «49-й FX» и «Накра 17» состоялся полноценный гоночный день. В заключительный день организаторам регаты удалось провести по четыре гонки в каждом из скоростных классов и выявить наиболее достойные победы экипажи.
Фото: Яхт-клуб Санкт-Петербурга
В классе «Накра 17» победу вырвал экипаж Максима Семенова и Алины Щетинкиной (СШОР № 6). На протяжении большей части регаты лидировал экипаж Вячеслава Шелудякова (СШОР № 9), но в решающих гонках Максим Семенов оказался сильнее и опередил конкурентов на два очка.
Похожая ситуация произошла и в классе «49-й». Экипаж Михаила Ушкова и Кирилла Бобошко («Крестовский остров») добирал по ходу регаты и вышел на пик формы к заключительному дню. Показав самые стабильные приходы, Ушков и Бобошко опередили всех одноклубников. В классе «49-й FX», напротив, серьезной борьбы не получилось. Виктория Ликсанова и Диана Сабирова («Крестовский остров») опередили ближайших преследователей на 11 очков.
Прямой эфир медальных гонок чемпионата России в олимпийских классах можно посмотреть здесь.
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