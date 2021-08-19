Сильнов — о том, что Ласицкене и Сидорова не получили визы в США: это связано с политикой

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов прокомментировал то, что легкоатлетки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова не получили визы в США для участия в этапе «Бриллиантовой лиги».

«Думаю, что это общее течение, всё между собой связано — и одно, и второе, и третье. И политика, и дипломатические взаимоотношения. Можно проработать какие-то механизмы. Но я ещё лет пять-шесть назад говорил, что спорт взаимосвязан с политикой очень тесно, хотя этого не должно быть. Спорт всегда был вне политики и должен быть, потому что спортсмены показывали зубы на арене, а когда выходили с арен, должны были по-другому себя вести.



Видите, пытаются использовать спорт, в котором люди находят общий язык. Был прекрасный лозунг: «О, спорт, ты — мир!» А пытаются через спортивный инструмент и через честную борьбу навязать и показать, что даже здесь люди должны конкурировать и бороться нечестными методами. Не дать визу, кого-то очернить, оклеветать. Тем самым, как мне кажется, они показывают свою слабость. Вместо того, чтобы играть честно, пытаются такими моментами искусственно создать себе победу.



Для спортсменов любой старт и соревнование — это праздник, на котором они выходят и показывают себя, добиваются результатов, показывают, что выступают за свою страну. Под флагом они выступают или нет — хотя, конечно, это важно, — в любом случае, все знают, откуда этот спортсмен, из какой страны и за что он выступает. Если бы атлеты не были патриотами, они бы и не хотели куда-то ехать. Все знают, за что они борются, и мы всегда будем ими гордиться. Но когда этого праздника их лишают, конечно, есть разочарование. Они полны сил и рвутся в бой, уверены в себе, и такие ситуации расстраивают. Но в России спортсмены сильные характером и духом. Они справятся с этой ситуацией и докажут, что те, кто ставил им препоны, были неправы», — приводит слова Сильнова «Газета.Ru».